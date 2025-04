Exclusif : Le Président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, préparent un remaniement majeur

Dans les coulisses du pouvoir, des changements majeurs se profilent. Selon des sources proches du Palais, le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko s’apprêtent à procéder à un remaniement d’envergure dans les jours à venir.



Un Gouvernement en mutation



Depuis leur arrivée à la tête du pays, le Président Diomaye Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko, ont promis une gouvernance rigoureuse et efficace. Après quelques semaines d’observation et d’évaluation, il semblerait que l’heure soit venue de procéder à des ajustements stratégiques, pour mieux asseoir leur politique de rupture.



Qui part ? Qui reste ?



Si les détails de ce remaniement restent encore confidentiels, plusieurs ministres pourraient être touchés. Certains départements clés pourraient connaître des changements, tandis que de nouveaux visages pourraient faire leur entrée dans l’équipe gouvernementale.



Les raisons de ce remaniement

• Efficacité et résultats : Les premiers bilans ont révélé des insuffisances dans certains secteurs.

• Équilibre politique : Renforcer l’équipe pour assurer une meilleure cohésion gouvernementale.

• Dynamisme et réactivité : Adapter l’exécutif aux défis immédiats du pays.



Une annonce imminente



D’après nos informations, l’annonce pourrait tomber dans les prochains jours. Ce remaniement pourrait redessiner le paysage politique du pays et donner une nouvelle impulsion aux réformes promises par le duo Diomaye-Sonko.



Restez connectés pour plus de détails sur ce chamboulement politique à venir.





