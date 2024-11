Exclusif / Mamadou Moustapha Bâ sera finalement enterré à Nioro : Les condoléances reçues à Dakar Changement de dernière minute pour les funérailles de Mamadou Moustapha Bâ. Initialement prévu pour être inhumé à Dakar, le défunt sera finalement enterré à Nioro, sa terre d’origine. Ce lieu a été choisi par sa famille, afin de rendre un hommage plus personnel à ce pilier de la communauté, permettant ainsi un dernier adieu empreint de spiritualité.



Une épouse et un enfant en deuil

Mamadou Moustapha Bâ laisse derrière lui son épouse, Yacine Sall Bâ et leur enfant. Investie de toutes les responsabilités, Yacine se charge avec dignité des formalités et des décisions liées aux funérailles de son époux bien-aimé.



Arrivée et levée du corps

Le corps de Mamadou Moustapha Bâ arrive très bientôt à Dakar, en compagnie de son épouse. La date d'arrivée exacte et les détails de la levée du corps seront publiés par Leral. La levée du corps aura lieu à l'hôpital Principal de Dakar, où la famille et les amis pourront lui rendre hommage, avant son transfert pour l'inhumation à Nioro.



Condoléances à Dakar

Bien que l’enterrement se tienne à Nioro, les condoléances seront reçues à Dakar, aux adresses suivantes :

Mermoz

Cité Keur Gorgui



Ces lieux permettront à ses proches, amis et collègues, de se rassembler et d’offrir leur soutien à la famille.



Je souhaite également préciser que Yacine, sa maman et les autres, n'ont jamais refusé que Moustapha Ba soit enterré à Nioro ou ailleurs.



Prions pour le repos de l'âme de Mamadou Moustapha Bâ et que le Tout-Puissant lui accorde Sa Miséricorde. Que son héritage et sa mémoire vivent dans le cœur de ceux qu’il laisse derrière lui.

