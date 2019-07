Exclusif – Scandales pétrole et gaz – Abdoulaye Sylla de Ecotra et Baba Diao de Itoc sur la liste de la DIC

« Je ne protégerai personne » ainsi parlait Macky Sall. Son frère est passé aujourd’hui à la DIC, sorti avec le visage froissé, le corps faibli, la morale au plus bas, même s’il a gardé un petit sourire pour cacher sa terrible souffrance. 10 tours d’horloge pour le frère du puissant Président Macky Sall, terrible tremblement dans le camp présidentiel. Après lui, d’autres personnalités politiques répondront à la convocation de la DIC dans l’opposition comme du côté du pouvoir. Deux cas attirent cependant notre attention, celui d’abord du prête-nom du couple présidentiel Abdoulaye Sylla, patron de ECOTRA et du milliardaire Baba Diao, patron de UTOC, conseiller personnel du Président et dont tout le business tourne autour des hydrocarbures. Pour rappel, Baba Diao a été interpellé par l’ex PM Abdoul Mbaye, le mouillant dans ce scandale à plus de 6000 milliards de nos francs. Ils seront tous les deux (Diao et Sylla) convoqués pour cette affaire qui n’a encore révélé qu’une infime partie de sa face. À suivre



La rédaction Dakarmidi

