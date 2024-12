Exclusivité : Preuve de la vente de la maison de fonction du président de l’Assemblée nationale du Sénégal NB : La société DING DING appartient à Tahirou Sarr



Une révélation exclusive vient de secouer la sphère politique et immobilière au Sénégal. Des documents officiels, obtenus et vérifiés par nos soins, confirment que la maison de fonction du Président de l’Assemblée nationale, située sur la Route de la Corniche Fann, a été vendue par l’État à la Société Civile Immobilière (SCI) DING DING, propriété de Tahirou Sarr. Cette transaction, marquée par une procédure juridique détaillée, soulève des interrogations sur la gestion du patrimoine public et les enjeux d’un tel accord.

Une transaction actée et juridiquement validée



Deux documents clés, datés du 1er et du 8 août 2024, viennent appuyer cette information explosive :

• Le procès-verbal de récupération des clés, signé par Maître Weyndé Dieng, huissier de justice, atteste de la remise officielle des clés de la résidence par l’État à la SCI DING DING.

• La sommation de vider les lieux et de remettre les clés, précise que cette vente découle d’un accord entre l’État sénégalais et Tahirou Sarr, validé par une ordonnance judiciaire.



Les termes du contrat révèlent un échange entre des terrains de l’État et cette villa prestigieuse, une transaction dont la légalité a été confirmée par le Tribunal de Grande Instance de Dakar, en mai 2024.



Un bien stratégique vendu : les implications



La maison de fonction du Président de l’Assemblée nationale représente bien plus qu’un simple immeuble. C’est un symbole du prestige attaché à cette fonction.



Cependant, cette vente interroge sur la gestion des ressources publiques et les motivations derrière un tel accord. Les détails de la transaction, bien qu’actés, restent opaques pour le grand public et les bénéfices réels pour l’État sont remis en question.



Tahirou Sarr, un acteur incontournable



Tahirou Sarr, propriétaire de la SCI DING DING, renforce son influence sur le marché immobilier sénégalais, grâce à cette acquisition. L’opération témoigne de sa capacité à conclure des accords de grande ampleur avec des institutions étatiques, ce qui ne manquera pas d’alimenter les débats sur son rôle dans l’économie nationale.



