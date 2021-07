Exclusivité: Une autre vidéo prochainement sur un membre de Y'En A Marre actuellement aux Etats-Unis Leral n'a pas encore fini avec les vidéos compromettantes. Après Kilifeu, une autre vidéo qui sera publiée prochainement met en ligne un membre de Y'En A Marre, basè actuellement aux Etats-Unis qui réclame sa part du gâteau sur un autre dossier, à remettre à un de ses proches. Non sans préciser que c'est lui qui gère le réseau de ce pays.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 16:38

La déception est grande pour les supporters de Kilifeu et autres défenseurs des populations, après la publication de la vidéo qui est assez explicite sur les contours du deal qui n'est pas le premier.



Leral est en mesure de vous dire qu'il détient des informations sur un autre membre de Y'En A Marre qui est aux Etats-Unis qui réclame sa part du gâteau et a même donné des instructions pour qu'on la remette à un de ses proches. Et s'il gère le réseau venant de ce pays, a-t-il pris déjà langue avec le consul?



Kilifeu qui affirme donner une conférence de presse ce jeudi a dit dans son audio qu'il ne faisait "qu'aider son ami qui était dans le besoin". Mais un citoyen lambda a indiqué que "quand on veut aider quelqu'un aider pour l'obtention d'un visa, on doit être en mesure de lui dire que les frais de dossiers de visa sont de 40.000 F CFA. Mais de là à encaisser 4.500.000 F CFA" et attendre un reliquat de 500.000 F CFA, qu'est-ce que cela signifie"?

