Exclusivité sur toutes les plateformes de leral.net et Leral Tv : Babacar Ngom SEDIMA invité surprise du jeudi de la Rédaction Efficace et discret, le puissant homme d’affaire Babacar Ngom, fondateur de la SEDIMA, préfère les actes à la parole. Pourtant, Leral.net vous offre une primeur : il sera l’invité surprise de la Rédaction jeudi prochain à 16 heures.

Pour un homme parti de 60 mille francs CFA pour être aujourd’hui parmi les grosses fortunes du Sénégal, mais peu connu des Sénégalais, le moins que l’on puisse dire est que Babacar Ngom est un homme d’affaire efficace et discret.



C’est lui l’invité surprise de Leral.net et toutes les autres plateformes du Groupe. Plus clairement cette exclusivité sera sur toutes les plateformes de Leral.net et Leral Tv.



Ainsi, sur l’actualité économique du pays, leurs activités en cette période de Coronavirus, mais aussi sur la chaude question foncière, Babacar Ngom va parler en direct.



Ce sera ce jeudi 9 juillet 2020 à16h.



