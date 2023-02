Exercice d'entraînement médical : le MEDREX unit les armées américaine et sénégalaise EnQuête-Les armées américaine et sénégalaise entameront un exercice d'entraînement médical de deux semaines ou “Medrex”, au centre hospitalier régional de Thiès, le 20 février 2023, afin d'améliorer les capacités et la préparation médicales des participants.

Selon une note parvenue à notre rédaction, l'équipe médicale de la Garde nationale du Vermont s'associera à des professionnels de la santé militaires et civils sénégalais pour offrir aux patients du centre hospitalier régional un large éventail de services, allant des contrôles de routine et des examens dentaires aux chirurgies générales et spécialisées.



La Garde nationale du Vermont a planifié et exécuté des “Medrex” avec les forces armées sénégalaises, dans le cadre de leur programme de partenariat d'État depuis 2018, et cet exercice marque leur sixième “Medrex” consécutif. Au cours de l'exercice, a renseigné le document, les équipes travailleront côte-à-côte en échangeant des pratiques médicales et des méthodes de prestation, tout en renforçant les capacités de traitement.



“Ce ‘Medrex’ nous donne l'occasion non seulement d'améliorer nos propres compétences médicales, mais aussi de partager notre expertise avec les professionnels de la santé sénégalais. Ce sont des occasions incroyables pour nos soldats et nos aviateurs de découvrir un environnement totalement nouveau, de travailler avec des homologues internationaux et de mettre en pratique nos compétences dans un environnement réel”, a déclaré le lieutenant-colonel James Burrows, officier de la Garde nationale du Vermont responsable de l'exercice dans le document.



Il s'agit, d’après le document, du deuxième des sept “Medrex” prévus au cours de l'exercice 2023 sur le continent africain. La Task Force Europe du Sud, Afrique de l'armée américaine coordonne chaque “Medrex” avec les militaires africains et les prestataires médicaux de l'armée américaine afin de promouvoir l'interopérabilité des partenariats, la coopération en matière de sécurité et d'améliorer les capacités médicales des deux pays.



Le programme de partenariat d'État est une initiative de coopération en matière de sécurité conjointe du département de la Défense, administrée par le Bureau de la garde nationale américaine, qui relie la garde nationale d'un État aux forces armées d'un pays partenaire afin d'établir des relations et des capacités durables et mutuellement bénéfiques avec les alliés des États-Unis dans le monde entier.



En effet, la Garde nationale du Vermont soutient depuis longtemps les missions internationales de maintien de la paix et d'aide humanitaire par le biais de son programme de partenariat d'État et bénéficie d'un partenariat de 15 ans avec le Sénégal. Le “Medrex” se terminera par une cérémonie de clôture le 1er mars 2023



