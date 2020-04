Exploitation de l’Or : Teranga Gold traînée devant la Procureur

La société d’exploitation de l’or de Sabodala, Teranga Gold et son directeur général Richard Young, ont été traînés en justice pour « faux, usage de faux et escroquerie », sur les conditions d’acquisition de la licence d’exploitation de la mine de Sabodala.



Selon la société plaignante, Badr Investment & Finances, Teranga Gold s’est arrogé ses 13 % de part de marché, « en usant de faux et divers subterfuges alors qu’ils ont payé comptant au prix fort les actions qui appartenaient aux autres co-associés de la plaignante qui s’est rendue compte a posteriori de la grande arnaque dont elle a été victime ».



D’après seneweb, le Procureur qui s’est saisi de l’affaire, ce mardi 07 avril, a requis l’ouverture d’une information judiciaire et va faire convoquer, ce jeudi 09 avril, le directeur Richard Young