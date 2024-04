Exploitation des ressources minières: « je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives» (PR Bassirou D. Faye)

x

Le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye a encore témoigné de sa volonté à rendre transparent l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. A l’occasion de son adresse à la nation tenue selon la tradition à la veille de la célébration de l’anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le successeur du président sortant, Macky Sall a rassuré sur la protection du patrimoine extractif.



« L’exploitation de nos ressources naturelles, qui, selon la constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l’attention de mon gouvernement », a annoncé l’autorité qui entend agir pour identifier les entreprises impliquées dans l’exploitation des ressources extractives.



« Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers, sur le site de l’ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives, conformément à la Norme ITIE, à l’audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national», a promis le Chef de l’Etat.

