Explosion d'une mine à Bignona: Macky Sall rend hommage aux 4 soldats « tombés au champ d'honneur »

Chef suprême des armées, le président Macky Sall a réagi vendredi à la mort de 4 militaires sénégalais, jeudi soir, dans l’explosion d’une mine au nord de Bignona, alors qu’ils menaient une opération de ratissage dans la zone. Sur la plateforme X (ex twitter), le Chef de l’Etat dit s’incliner devant la mémoire de ces Jambars, « tombés au champ d’honneur, après l’explosion d’une mine antichar, dans le département de Bignona ». « Au nom de la Nation, j’adresse mes condoléances émues à leurs familles et aux forces de défense et de sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a ajouté Macky Sall. S.G



