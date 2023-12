Expo Doha 2023 : Abdoulaye Baldé convainc les investisseurs qataris, à s’approprier l’environnement des affaires au Sénégal

Le Directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux de l’Etat (APIX), a axé sa présentation sur l’environnement des Affaires et Opportunités d’investissement au Sénégal. Abdoulaye Baldé, face aux investisseurs, a vendu la stabilité et la flexibilité des lois d’investissements.



« Nous avons voté des lois sur la justice commerciale qui permettent à l’investisseur d’avoir une sécurité juridique, nous avons créé un guichet unique à l’Apix pour faciliter la création d’entreprise en 24h ; Leur permettre d’avoir des avantages douanière… » explique Abdoulaye Baldé.



A l’en croire, le Sénégal fait partie des cinq meilleurs réformateurs en Afrique. Le taux de réinvestissement au Sénégal est à 65%.

