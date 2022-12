FESFAM: Une scène du leadership féminin dans la Culture

La deuxième édition du Festival des Femmes ambitieuses (Fesfam) a démarré hier à Dakar. Cette plateforme d’expression artistique dédiée à la gent féminine est une opportunité pour repositionner les artistes féminins au milieu de la scène.



Le Festival des Femmes Ambitieuses (Fesfam) œuvre à corriger l’iniquité dans le secteur culturel. Il prône le leadership des artistes sénégalaises afin qu’elles prennent le devant de la scène. Selon l’initiateur du Fesfam, Mamour Kassé, ce projet vise à encourager les artistes femmes notamment les 12 choisies pour prester lors de la deuxième édition du festival. «Le casting a visé aussi des chanteuses qui ont des groupes de musiciens qui les accompagnent lors de leurs performances. Par conséquent, la sélection du Fesfam est variée», indique le sieur Kassé.



Dans le programme, il y aura du pop, du mbalax, du folk et de la musique traditionnelle diola avec l’artiste Awa Sadio. Le Festival des Femmes Ambitieuses prône également le leadership féminin dans le secteur de la Culture et spécifiquement la musique. En plus du spectacle qui est animé ce 24 et celui de demain 25 décembre, il y a des cadres d’échanges sur des questions liées à la femme. Le panel d’ouverture porte sur le thème de la deuxième édition : «leadership féminin dans le milieu culturel ». Il était agrémenté de folklore traditionnel et d’une pièce de théâtre qui met parfaitement en scène cette question. Accompagné par les ministères de la Culture et de la Femme, le Fesfam s’inscrit dans le mouvement féministe notamment dans le secteur culturel sénégalais. Il ne s’agit pas de se limiter à Dakar car le projet est destiné à faire le tour du pays en allant dans les zones les plus reculées», indique le promoteur culturel et coordonnateur du Fesfam, Mamour Kassé.

