FIARA 2024 prolongée : Le DG Pape Abdou Fall annonce des nouveautés pour l'édition suivante

La Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) 2024 a accueilli un impressionnant total de 1024 exposants, attirant en moyenne 1000 visiteurs par jour, cette année. Des personnalités de premier plan, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, Ousmane Sonko, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, Mabouba Diagne, entre autres autorités de l’Etat, ont également honoré l'événement de leur présence.



Pour répondre à l'enthousiasme des participants, le directeur général, Pape Abdou Fall, a décidé de prolonger la durée de la FIARA 2024 de trois jours supplémentaires, la clôture étant désormais prévue pour le jeudi 30 mai, au lieu du 26 mai. Cette décision vise à offrir aux exposants davantage de temps pour présenter leurs produits.



De plus, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 27 mai au CICES, visant à dresser le bilan de l'édition actuelle de la foire, Pape Abdou Fall a déjà annoncé les dates de la prochaine FIARA et du SIARA 2025, promettant d'importantes innovations pour cette nouvelle édition à venir.



Birame Khary Ndaw