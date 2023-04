FORCES VIVES DU SÉNÉGAL- F24 : UNE GRANDE MANIFESTATION LE 5 MAI DANS TOUT LE PAYS Le M23 Newlook voit le jour

Macky Sall fera face a «son» M23, le fameux mouvement qui avait donné du fil à retordre à Abdoulaye Wade. Mais en lieu et place, ce sera le F24. En effet, la Plateforme de Lutte des Forces vives de la Nation a été officiellement lancée, ce dimanche. Bâtie sur le modèle du mouvement du 23 juin, cette plateforme regroupe 124 entités : des organisations politiques de l’opposition, celles de la société civile, des organisations locales et des personnalités indépendantes. Leur objectif : barrer la route a Macky Sall pour un éventuel 3e mandat.





«Macky Sall doyna sëkk», slogan ne pouvait mieux tomber pour dire à Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. En effet, le slogan a été lancé lors de la mise en place d'une Plateforme de Lutte des Forces vives de la Nation composée de 124 entités : des organisations politiques de l’opposition, celles de la société civile, des organisations locales et des personnalités indépendantes. «Elle est l’œuvre d’une co-construction aboutie et inclusive qui regroupe l’ensemble des forces vives de la Nation sénégalaise», explique le coordonnateur du mouvement des forces vives du Sénégal, Mamadou Mbodj. C’était en présence des leaders politiques comme Déthié Fall, Thierno Bocoum, Aida Mbodj, Thierno Alassane Sall, Ousmane Sonko, Aminata Touré, Bougane Guèye, Dr Abdourahmane Diouf, entre autres.

Ce rassemblement a pour principal objectif «de mobiliser les citoyens sénégalais pour obtenir, entre autres, le respect par le Président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime». Mais aussi, «la suppression des articles L 29 et L 30 et L57 du code électoral et de tous les artifices juridico-politiques, tels que le parrainage et les verdicts commandités, ayant empêché et/ou susceptibles de rendre inéligibles des prétendants à l’élection présidentielle de 2024, en dehors de règles établies de manière consensuelle».

La plateforme demande d'ailleurs «la libération des détenus politiques et la cessation des interdictions de manifestation, de même que la création de conditions optimales et consensuelles d’une élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente en 2024.»

Plus de 120 entités ont signé dimanche la charte du Mouvement F24, selon ses initiateurs. Pour mieux se faire entendre, les Forces vives de la Nation donnent rendez-vous le 5 mai 2023 pour une grande mobilisation contre ‘’la troisième candidature anticonstitutionnelle de Sall’’. «Nous prévoyons, également, une série de manifestations sur toute l’étendue du territoire national et dans la diaspora pour faire entendre raison au Président Macky Sall et l'amener à respecter la loi afin que le Sénégal puisse continuer son rayonnement en Afrique et dans le monde», fait savoir M. Mbodj.



Samba THIAM





Le Pds non partant





Le Parti démocratique sénégalais n’est pas signataire du F24. Les partisans de Me Abdoulaye Wade ont confirmé ainsi, par cette attitude, leur communiqué où ils indiquaient que jamais, ils ne partageraient aucun cadre de lutte avec Aminata Touré. Karim et Wade et Cie croient toujours, dur comme fer, que Aminata Touré n’est qu’un cheval de Troie dans l’opposition. Et que si elle avait obtenu ce qu’elle réclamait (la présidence de l’Assemblée nationale), personne ne l’entendrait dans une plateforme de lutte de l’opposition. Selon les partisans de Wade, Aminata Touré veut tromper la vigilance de la vraie opposition, ‘’celle qui combat pour des valeurs et non pour échapper à son sort, pour des galons ou des sinécures’’. Pour le Pds aussi, la vraie opposition doit faire des valeurs son cheval de bataille, et ne pas accueillir les yeux fermés toute personne frustrée qui se présente à elle.



Source : https://www.jotaay.net/FORCES-VIVES-DU-SENEGAL-F24...