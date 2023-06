FRAPP dénonce : Macky a interdit une dizaine de manifestations pacifiques en deux semaines Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP a pris connaissance du communiqué du préfet de Dakar où il informe, s'il en était encore besoin, des graves reculs et dérives liberticides de Macky depuis 2012. Selon FRAPP, le président Macky a interdit une dizaine de manifestations pacifiques en deux semaines : En voici la liste dressée par le mouvement :



Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023 à 16:43

Ainsi deux manifestations du F24 portées par les mouvements Y'en a marre et me FRAPP prévus les 09 et 10 juin ont été interdites pour des motifs fallacieux.



Mais le préfet a omis d'informer les citoyens du sort que Macky Sall compte réserver aux lettres d'information déposées par le FRAPP pour des manifestations devant avoir lieu le lundi 12, le mardi 13, le mercredi 14 et le jeudi 15 juin avec comme objet :

- empêcher la 3e candidature illégale et illégitime de Macky Sall

- refuser la liquidation des candidatures d'opposants comme Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade

- la libération des détenus politiques et justice pour les victimes assassinés par le régime de Macky Sall



Autrement dit, en une semaine Macky Sall veut interdire 06 manifestations pacifiques, compte non tenu de la manifestation du groupe walfadjiri et des sections départementales du F24 en dehors de la région de Dakar.



Le FRAPP rappelle qu'il y a quelques jours, Macky Sall avait fait interdire une manifestation à l'appel de la section SYNPICS du groupe EXCAF TÉLÉCOM et du FRAPP.



Il ne faut pas chercher loin l'origine de la radicalisation du peuple sénégalais : celui qui sème des manifestations arbitrairement interdites récoltera des manifestations non déclarées et des participations à des manifestations interdites.



Le FRAPP pour sa part, membre du F24, dénonce toutes ces interdictions illégales et illégitimes et prend à témoin l'opinion publique nationale et les amis du Sénégal sur la politique démocraticide de Macky Sall.



Le FRAPP encourage le peuple sénégalais à poursuivre la résistance constitutionnelle car manifester est un droit surtout quand le président Macky et son gouvernement ne se privent pas de détourner les richesses du peuple et d'opprimer de mille et une manières les populations.



Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP



