Faada Freddy élevé au rang de Chevalier de l’ordre des arts et des lettres en France

Le chanteur sénégalais Faada Freddy vient d’être élevé au rang de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en France.



L’annonce a été faite par le concerné sur ses réseaux sociaux. « Hello la famille! Je viens vous annoncer en ce jour que je viens d'être nommé CHEVALIER DE l'ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES en France !!!Merci à tous d'avoir contribué à cette belle aventure HUMAINE! Vous êtes ma famille. Que la paix règne dans ce monde », a écrit l’artiste.



Faada Freddy est le nom de scène d'Abdou Fatha Seck, qui a été propulsé au devant de la scène musicale sénégalaise au sein du groupe Daara J avec Ndongo D et El Hadj Man.



Par la suite, il se lance dans une carrière solo gospel, soul et sort son premier album Gospel Journey en mars 2015. En avril 2014, il sort son E.P intitulé Untitled, classé 13eme du top digital la semaine de sa sortie, où il fait une reprise du titre de la chanteuse Sia Little Black Sandals. La chanteuse a d'ailleurs invité ses followers à partager la version de Faada Freddy sur son compte Twitter en déclarant que c'était la meilleure reprise de Little Black Sandals.



Il sort aussi le clip de son single We Sing in Time reprise du groupe The Lonely Forest. Faada a défendu cet E.P sur scène, a enchaîné les premières parties d'artistes tels que Imany, Zaz, Ben l'Oncle Soul, Bernard Lavilliers, Asaf Avidan, Tiken Jah Fakoly, Bénabar, Lenny Kravitz (à l'Olympia (Paris) le 30 juin 2015) ainsi que Johnny Hallyday (le 14 juillet 2015 aux Francofolies de La Rochelle).



Son premier album, Gospel Journey, est disponible depuis janvier 2015. Il a la particularité d'avoir été enregistré uniquement à l'aide de voix et percussions corporelles sans aucun instrument classique. Son prochain album "Golden Cages" sortira en janvier 2024.







