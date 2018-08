Face-à-Face BG2 / Modou Lô: Double Less attaque, Birame Gningue riposte Les staffs de Balla Gaye 2 et Modou Lô ont mis le pied à l'étrier pour le choc de légende. Double Less, père de Balla Gaye 2, et Birame Gningue, agent de Modou Lô, se sont envoyé des piques.

Avant le choc verbal entre Balla Gaye 2 et Modou Lô, les managers ou agents des deux lutteurs se sont affrontés verbalement dans un duel sans répit, à la place du Souvenir. Sous l’impulsion des animateurs du face-à-face, Lamine Samba et Malal Junior Diagne, Double Less, père et manager de Balla Gaye 2, et Birame Gningue de Modou Lo ont envoyé les missiles d'avant- combat.



Double Less : « Modou Lô ne sait pas dans quoi il s’est fourré »



« Ce combat est important pour nous. Balla Gaye 2 est un champion hors pair. Nous accordons beaucoup de sérieux à ce combat. Modou Lô ne sait pas dans quoi il s’est fourré. Il va revivre la meme chose que lors de leur premier combat. Balla Gaye 2 va bien préparer ce combat. Il va battre Modou Lô. Nous avons pris toutes les dispositions avant de prendre ce combat. Tout ira bien pour nous. Ce combat ne sera pas facile. Je demande à tous mes parents de la Casamance d’aider mystiquement Balla Gaye 2 ».



Birame Gningue: « Rien ne peut nous ébranler »



« Nous savons bien ce que nous avons pris. Rien ne peut nous ébranler. Modou Lô veut la couronne. Tout le monde est d’accord qu’il y avait deux demi-finales dans l’arène. Bombardier / Eumeu Sène et Balla Gaye/ Modou Lô. Le vainqueur de ce combat devrait normalement croiser le détenteur de la couronne, Eumeu Sène. C’est logique. Modou Lô ne va pas exiger ce combat. Il doit à Eumeu Sène une revanche ».











