Face à Lat Diop et Aliou Sall aux Locales 2022: : «Le Sénégal n'a que 2 femmes Maires, Macky devra faire le bon choix», selon Fatoumata Tall Le ministre de la Jeunesse est en colère contre Aliou Sall. Tout porte à le croire, car lors de la cérémonie de remise de lot de fournitures à des élèves, la candidate n’a nullement prononcé son nom. Néné Fatoumata Tall maintient tout de même sa candidature et déclare : «Au Sénégal, il n’y a que 2 femmes Maires, Macky devra faire le bon choix», nous informe Rewmi Quotidien

Selon nos confrères, Néné Fatoumata Tall ne décolère pas. Elle tient à être candidate de la coalition Benno bokk Yakaar dans la commune de Golf sud. Samedi, elle a réaffirmé son ancrage au sein de ladite coalition et compte défier Lat Diop, son adversaire et Aliou Sall, son mentor.



Des militantes et militants acquis à la cause du Ministre de la Jeunesse. Une véritable démonstration de force pour dire qu’elle reste la candidate légitime. Une bataille qui fait rage au sein même de la coalition Benno bokk Yakaar. Selon Néné Fatoumata Tall, elle est seule contre deux personnes.



« Je dois répondre à l’appel des uns et des autres. Je veux être investie en tant que candidate. Au Sénégal, il n’y a que deux femmes maires. Ce qui est anormal sur les différentes collectivités locales. Macky Sall devra faire le bon choix donc », insiste-t-elle.



A l’en croire, Macky mise sur les jeunes dont les femmes. « Il (Ndlr : Macky Sall) m’a tout donné. Mais je suis prête aussi à m’incliner, quelle que soit la décision du parti et au cas où ma candidature serait refusée. Je me rangerai derrière les autres car ce qui compte reste la victoire de la coalition », ajoute-t- elle.



Des militants estiment que Néné Fatoumata Tall reste la candidate idéale pour diriger la commune. A preuve, la Cojer de Golf Sud est toujours au bord de l’implosion suite à la déclaration de certains jeunes républicains pour soutenir la candidature de Lat Diop.



Pour rappel, ils ont d’ailleurs destitué leur coordonnateur, Oumar Coundoul, avant d’inviter le coordonnateur départemental de l’Apr et maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et le Président Macky Sall à prendre des mesures contre ces semeurs de division.

