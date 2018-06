«Face à la Colombie, les lions ont rendez vous avec l’histoire » (Mbaye Sène, journaliste sportif) Le Sénégal a fait match nul dimanche dernier lors de la deuxième rencontre des phases poule de la coupe du monde. Un match difficile pour les poulains d’Aliou Cisse qui obtiennent 4 points. Le Sénégal retrouve la Colombie jeudi prochain pour le compte de la troisième journée. Une rencontre dont les enjeux sont énormes. L’envoyé spécial de sport inter en Russie, Mbaye Sene est revenu au micro de wiwsport.com sur le match des lions contre le Japon et les enjeux de cette poule.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Juin 2018 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

« C’est le match de leur vie, car, ils doivent marquer l’histoire gagner ce match se qualifier ou faire match nul. C’est deux scénarios, soit le nul ou gagner ce match. Etre des guerriers, surpasser le match, créer de l’agressivité, de la technique, aborder ce match, car, la Colombie n’est pas une petit équipe. On a vu comment ils ont joué face à la Pologne avec de grands joueurs comme Falcao, James Rodriguez. Une coupe du monde ne se joue pas tout le temps. Là, ils ont rendez vous avec l’histoire et ils doivent se donner à fond pour vraiment écrire leur page et faire comme leurs aînés ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook