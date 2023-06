Face à la spéculation : l’Etat autorise l’importation de 10.000 tonnes d’oignons en perspective de la Tabaski Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2023 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse, ce mardi, le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a déclaré qu’il y a suffisamment d’oignons sur le marché en vue de la Tabaski, déplorant, tout de même, des pratiques spéculatives qui ont des conséquences sur les prix. « Il faut noter que le marché de l’oignon fait […] Face à la presse, ce mardi, le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a déclaré qu’il y a suffisamment d’oignons sur le marché en vue de la Tabaski, déplorant, tout de même, des pratiques spéculatives qui ont des conséquences sur les prix. « Il faut noter que le marché de l’oignon fait actuellement face à des comportements spéculatifs liés à des prix aux producteurs en hausse croissante. Une hausse journalière est notée à Ngomène, l’une des plus grandes zones de production, qui dispose de stocks importants. Il faut rappeler que le besoin mensuel en consommation d’oignons est de 30.000 tonnes. En ce moment même, nous avons plus de 50.000 tonnes disponibles et nous avons pris la décision d’autoriser l’importation de 10.000 tonnes venant d’autres pays, voire même plus », a dit Abdou Karim Fofana lors de ce face-à-face avec la presse. Pour justifier l’ouverture du marché à l’importation, il a souligné que : « c’est parce que nous avons constaté qu’il y’a des pratiques spéculatives. Là où le prix devrait être moins de 10.000 ou 9.000 francs on note que le prix est à 14.000 francs. Apparemment, il y a beaucoup de pratiques de rétention de stocks. Il y a des producteurs qui attendent que le prix arrive à 15.000 francs pour commencer à vendre leurs stocks. Ce qui n’est pas normal. Nous voulons bien que nos compatriotes producteurs gagnent beaucoup d’argent mais pas sur le dos des consommateurs sénégalais étant entendu que l’Etat a fait beaucoup d’effort en subventionnant les semences et autres », a-t-il soutenu. Avant de poursuivre : « donc, nous allons lutter contre les pratiques spéculatives. Nous allons ouvrir le marché pour faire baisser les prix et permettre aux sénégalais d’acheter correctement l’oignon. Aujourd’hui, nous sommes à presque 700 francs le kilo ». Pour la pomme de terre, rassure le ministre du Commerce, la disponibilité locale permet de satisfaire entièrement la demande. « Donc, il n’y a pas besoin d’ouverture du marché à l’importation. Je vous donne quelques chiffres sur le niveau de stocks entre mai et maintenant. Il y a 41% de plus sur le marché de l’oignon au niveau du Sénégal. Et par rapport à la semaine dernière on a noté plus de 7% d’augmentation. Il y a assez d’oignons sauf qu’il y a derrière des pratiques spéculatives. Donc pour la pomme de terre la consommation mensuelle est de 8.500 tonnes nous notons dans certaines zones plus de 60.000 tonnes de pomme de terre qui sont stockées et qui alimentent régulièrement les zones de consommation. Sur les autres produits, il n’y a pas de problème. Cependant, nous allons suivre l’évolution pour permettre à la population de ne pas être victime des pratiques spéculatives ».



Source : https://lesoleil.sn/face-a-la-speculation-letat-au...

