Face aux impacts du changement climatique: 9 projets africains financés par la fondation S (Sanofi) présentés à Dakar Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Octobre 2023 à 00:58 | | 0 commentaire(s)|

Le réseau Enda et la Fondation S-The Sanofi collective ont procédé, samedi 7 octobre 2023, à Dakar, au lancement du programme accélérateur régional « action climatique et résilience de la santé ». Une rencontre au cours de laquelle, il a été révélé qu’un financement à hauteur de 42 millions d’euros, (près de 28 milliards F CFA) un […] Le réseau Enda et la Fondation S-The Sanofi collective ont procédé, samedi 7 octobre 2023, à Dakar, au lancement du programme accélérateur régional « action climatique et résilience de la santé ». Une rencontre au cours de laquelle, il a été révélé qu’un financement à hauteur de 42 millions d’euros, (près de 28 milliards F CFA) un été dégagé au profit des projets africains et asiatiques, dont 9 ont été présentés. Ils visent à permettre aux populations communautaires de faire face aux dégâts sanitaires et économiques occasionnés par les nouveaux phénomènes climatiques. Le constat est alarmant : L’Afrique est l’un des continents les plus vulnérables et ses populations souffrent déjà des premiers impacts du changement climatique. C’est pour cette raison que le réseau Enda et la Fondation Sanofi (S) ont décidé d’appuyer les organisations communautaires dans leur lutte contre les dégâts sanitaires et économiques qu’occasionnent les nouveaux phénomènes climatiques. En effet, pas moins de 9 projets, -qui vont être mis en œuvre pour améliorer la résilience des populations aux fortes chaleurs, aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux précipitations, à l’augmentation de la durée et à la prévalence des maladies infectieuses ainsi qu’à l’émergence de nouvelles maladie-, implantés dans des pays africains comme le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Tchad, le Sénégal, entre autre, ont été présentés, samedi à Dakar. Une séance au terme de laquelle, des conventions de financement ont été signées entre la directrice de la Fondation S et ces porteurs de projet pour une durée de trois années. Face à la presse, la directrice générale de la Fondation a révélé que son Ong va financer à hauteur de 42 millions d’euros, soit environ près de 28 milliards F CFA, des projets du genre. « Nous sommes ici pour financer des projets sur l’impact du changement sur la santé. Nous allons financer 23 projets au total en Afrique et en Asie. La Fondation S a pris l’engagement de financer ces projets à hauteur de 42 millions d’euros (soit environ près de 28 milliards FCFA) jusqu’en 2030 », a-t-elle annoncé. Accroitre leur résilience sanitaire pour faire face à l’impact des changements climatiques Vanina Laurent-Ledru a, en outre, fait remarquer qu’aujourd’hui, le changement climatique tue. « Tout ce que nous avons entendu des organisations non gouvernementales des neufs pays d’Afrique de l’ouest, c’est que le financement au profit de l’adaptation au changement climatique n’est pas assez suffisant », a-t-elle regretté, relevant que « seuls 5% des financements sur le changement climatique concernent les questions d’adaptations et seul 1% va sur les questions de résilience sanitaire ». Allant plus mon, elle a indiqué que ladite fondation va financer des projets qui aideront les populations locales « à accroitre leur résilience sanitaire pour faire face à l’impact des changements climatiques sur la santé ». Vanina Laurent-Ledru dit, par ailleurs, attendre des bénéficiaires qu’ils puissent informer les populations locales des risques liés au changement climatique afin qu’elles puissent être actrices de leur propre résilience sanitaire.



Source : https://lesoleil.sn/face-aux-impacts-du-changement...

