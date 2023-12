Facilité élargie de financement (FEP) : le FMI achève sa première revue et décaisse 166 milliards FCFA. Le Conseil d’Administration du FMI réuni hier 13 décembre 2023 a approuvé, a achevé la première revue des arrangements au titre de la facilité élargie de financement (FEP), de la facilité élargie de crédit (FEC) et de la facilité pour la résilience et la durabilité (FSR) pour le Sénégal, offrant ainsi au pays un accès à 210,36 millions de DTS (environ 279,31 millions de dollars EU).



Selon le constat du FMI, l’économie sénégalaise continue de faire face à des vents contraires. Certains des risques à la baisse identifiés au moment de la demande du programme se matérialisent, entraînant une révision à la baisse de la croissance et une hausse de l’inflation prévue pour 2023/24. Les risques à court terme restent orientés à la baisse, mais les perspectives à moyen terme restent favorables avec des politiques appropriées et le démarrage de la production d'hydrocarbures.



Mais le FMI souligne que les autorités mettent en œuvre les réformes structurelles convenues dans le cadre du programme, notamment des mesures visant à renforcer l'administration des recettes et la gestion des finances publiques, à renforcer la gouvernance et à améliorer les cadres de lutte contre la corruption. Les réformes convenues dans le cadre du FSR sont mises en œuvre régulièrement.



Selon une autre source, cette approbation sanctionne ainsi positivement les résultats satisfaisants enregistrés par le Gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique économique et budgétaire et traduit la reconnaissance des réformes d’envergure entreprises en matière de transparence et de lutte contre le changement climatique.



Ainsi, dans la perspective d’accompagner le Sénégal dans cette dynamique vertueuse, le Fonds Monétaire International, a mis à la disposition du Sénégal un montant d’environ 166 milliards FCFA.



