Facture téléphonique : Les nouvelles mesures du Président de la République, Macky Sall Le président de la République est passé à l'acte pour la diminution de la facture téléphonique de l’Etat. Il a pris le décret 2019-1310, fixant une allocation forfaitaire mensuelle pour charges de téléphone mobile de certains agents de l'État.

La répartition faite indique les Ministres d’Etat, ministres vont percevoir 300 000 FCfa. Ces allocations seront versées directement dans les salaires des ayants droit. Ainsi, les ministres d'État, ministres et secrétaires d'État auront droit à une allocation mensuelle de 300 000 FCfa.



Ainsi, le président de la Crei touche 200 000 FCfa. Et dans la magistrature, les membres du Conseil constitutionnel et certains hauts magistrats, comme le premier président de la Cour suprême et le procureur général près de la Cour suprême, auront eux aussi droit à une allocation de 300 000 francs Cfa. Quant au président de la Crei, il lui sera versé une allocation forfaitaire mensuelle de 200 000 FCfa.



200 000 francs Cfa pour les ministres conseillers. Les ministres conseilleurs toucheront un peu moins. Leur allocation a été fixée à 200 000 francs Cfa. Aux Directeurs généraux et directeurs nationaux, il sera versé la somme de 50 000 FCfa. Tandis que les directeurs généraux de structures autonomes comme les autorités et des agences d'exécution auront droit à une allocation de 150 000 FCfa.



Le chauffeur du Président va recevoir 25 000 FCfa

Mais, ces allocations seront de rigueur dans le cabinet du chef de l'État. Et, l'assistant particulier du Président de la République aura droit à 50 000 francs Cfa, le chauffeur particulier du chef de l'État 25 000 francs Cfa, le chef de cabinet 45 000 FCfa etc.



