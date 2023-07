Faible présence des femmes dans le secteur minier en Afrique : le plaidoyer du ministre du Travail, Samba Sy.

Pour autant, selon lui, les femmes pourraient jouer un rôle significatif dans les processus de dialogue social dans le secteur. Le ministre estime qu’il faudrait que les pays adoptent une position politique cohérente pour garantir l’implication optimale des femmes dans les négociations de règles favorables à l’égalité des genres dans l’industrie minière, mais également dans la conception et la mise en œuvre des politiques et programmes en ce qui concerne l’exploitation minière.



M. Sy a souligné aussi, selon l’Aps, que l’exploitation des mines et carrières a une importance certaine pour les pays africains avec un apport significatif dans leur produit intérieur brut.



