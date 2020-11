Fake News : Pourquoi ce jeu de mensonge autour de présumées nominations du Président Macky Sall ? Une information faisant état d’une signature de cascades de décrets portant à des postes de DG, PCA et ministre d’état a ciblé tous ceux qui n’ont pas affiché un niet catégorique au président Macky Sall. Largement partagée dans les réseaux sociaux, l’info est à prendre avec des pincettes. Selon une de ces personnalités citées et lui même « nommée » à un poste, c’est un Fake News ou une fausse information. Elle a même demandé à leral.net de partager son démenti

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Novembre 2020

Intitulée : Urgent- Le Président Macky signe Plusieurs Décrets, voici les personnalités citées et les postes présumés qui leur ont été attribués..



-Samuel Sarr , Dg Port Autonome de Dakar



-Farba Senghor, PCA CICES



- Babacar Gaye , PCA ARTP



- El Hadji Malick Gueye, Ministre Conseiller chargé du Moyen Orient



- Dr Serigne Modou Bousso Lèye (ancien ministre de la Culture),Ministre Conseiller



- Malick Gackou, Ministre d'État



- Pape Samba Mboup, PCA du COSEC



Interrogé pour recouper l’info, la réaction d’un de ces hommes « nommés » a été claire et nette : « C’est un Fake news, il faut démentir ! »



Donc au finish tout n'est que mensonge !



Question : A quoi jouent les auteurs de ce mensonge autour de présumés nominations du Président Macky Sall ?



