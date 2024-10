Fake-News sur les réseaux sociaux : L’Université numérique Cheikh Hamidou Kane dément la tenue des examens hors campus L’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) a formellement démenti les informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état de l’organisation d’examens du second semestre pour les étudiants de la promotion 11 en sociologie

Selon un communiqué officiel de l'institution, aucune session d’examens n’est prévue hors des lieux habituels définis par l’université.



L'UN-CHK précise également qu’aucun versement financier n’est exigé des étudiants dans le cadre de ces examens, contredisant ainsi les allégations contenues dans le document frauduleux circulant en ligne.



L’institution invite ses étudiants et l’ensemble de la communauté universitaire à ignorer ces fausses informations et à ne se fier qu’aux communiqués diffusés via les canaux officiels.



Elle rappelle également aux étudiants qu'ils peuvent se rapprocher de leur Espace Numérique Ouvert (ENO) pour toute question d’ordre pédagogique



