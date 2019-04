Fake news : Tanor Dieng n’a pas été éconduit du défilé du 04 avril

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

La rumeur selon laquelle Ousmane Tanor Dieng avait été éconduit du défilé du 04 avril 2019 par le protocole pour être arrivé en retard après le président Macky Sall n’est qu’une vulgaire fake news. Et leral.net peut vous révéler que le Président Haut Conseil des Collectivités territoriales n’a nullement été chassé lors du défilé, mais il était absent pour cause de maladie.



En fait, Ousmane Tanor était un peu souffrant ce matin et c’est la raison principale de son absence à la célébration du 59ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal à la Place de la Nation.



Rappelons que les Républiques sœurs de Madagascar, de Gambie et du Libéria étaient les invitées d'honneur cette année à l'occasion de la célébration du 59ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal à la Place de la Nation.

Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos