Falla Fleur licenciée pour « fautes graves et perte de confiances » par Dakarnave

Ndèye Fatou Fall, plus connue sous le nom de Falla Fleur vient d'être licenciée par Dakarnave . L’information a été révélée par Me Cheikh Koureyssi Ba.



"À l’issue d’un long bras de fer entamé depuis sa libération de prison avec sa direction, Falla Fleur vient de faire l’objet d’un vil licenciement pour « fautes graves et perte de confiances ». Elle quitte DakarNave la tête haute et la conscience tranquille", a écrit la robe noire sur sa page Facebook.

