Famara Diedhiou, attaquant des "Lionsé : “Je garde espoir de revenir avec les "Lions"”

Oublié par le sélectionneur national Aliou Cissé pour les deux matchs amicaux du mois de mars contre l’Ouzbékistan et la Bosnie, Famara Diedhiou attaquant de Bristol City n’a pas encore enterré ses rêves de disputer la Coupe du monde, évoque-t-il dans Stades.



« Tout joueur rêve de jouer la Coupe du Monde. J’ai tout connu avec le Sénégal. Les qualifications à la CAN, la compétition elle-même, il ne reste que la Coupe du monde et on va tout faire pour y être. Et je tiens à dire à mes fans de continuer de me donner leur confiance. Et continuer les prières pour nous et pour la Coupe du monde qui va venir.»



« Bien sûr, je garde toujours espoir de revenir en équipe nationale. Ce sont des choix du coach et, comme j’ai dit, c’est à moi de prouver que je mérite de revenir. Le plus important pour moi, c’est le Sénégal qui gagne », déclare l’attaquant des "Lions".



Famara a signalé que depuis sa dernière sélection (le 05 juin 2017 contre l’Ouganda à Dakar), il n’a plus de nouvelles du sélectionneur national.