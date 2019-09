Farba NGOM finance 48 millions de CFA pour les femmes de Toukar

L'homme d'affaire Farba Ngom et le responsable politique Demba Diouf viennent d'octroyer 48 millions aux femmes de Toukar, village situé dans le département de Fatick. Ce financement a pour but de les aider à développer des activités génératrices de revenus dans les domaines du maraîchage, du commerce et de l élevage. Un geste fortement salué par les femmes de la localité. Elles ont saisi l occasion pour demander aux autorités la construction de la route waxal jam-toukar, Une vieille doléance des populations. Cette route va permettre de désenclaver la localité mais aussi faciliter leurs activités de commerce.

