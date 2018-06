Farba Ngom guillotine El Pistolero: "Moustapha Cissé Lô un menteur, je lui offrais chaque année 10 bœufs en guise de soutien"

Farba Ngom est amer contre Moustapha Cissé Lô, qui l’a traité de moins que rien. Le député et non moins griot du Président Macky Sall réplique à son tour et avec des mots les uns plus durs que l’autres.



Le député Farba Ngom n’a pas digéré la sortie de Cissé Lô contre sa personne. Pour lui, son camarade et collègue est allé trop loin, surtout quand il le traite d’un simple ancien « bagagiste » ou « pousseur de brouette » qu’il a aidé durant la période de vaches maigres.



"Moustapha Cissé Lô, comme à son habitude, au lieu de rester dans le sujet de l’argumentaire politique, s’est mis à m’injurier, à colporter des mensonges sur ma personne. Pis, il est tombé bien bas en essayant de s’attaquer à ma dignité, déclarant que j’étais un simple griot", dit le griot député dans une interview fleuve parue ce lundi dans L’Observateur.



"Pour la petite histoire précise-t-il en guise de rappel, Cisso Lô, je l’ai connu en 2008 dans l’opposition, lors des tournées électorales avec le candidat Macky Sall pour les locales de 2009. A l’époque, je venais d'acheter un véhicule 4X4 Prado flambant neuf à 25 millions à Cfao Sénégal immatriculé DK 3370 AE."



"Juste pour dire aux Sénégalais que Cissé Lô ment quand il dit qu’à l’époque, j’avais une carcasse de Mercedes que je voulais vendre et que c’est lui qui m’aurait prêté de l’argent. Je crois ne rien apprendre aux Sénégalais, quand j’essaie de prouver que Cissé Lô est un menteur. Les gens se sont fait une religion sur ses dires. Il a aussi déclaré que je suis un courtier. Oui, je le suis. Et après ? N’est pas c’est mieux que de passer tout son temps à arnaquer les gens, à exercer un chantage sur les autorités", martèle Farba Ngom.



Et d’ajouter : "C’est grâce ce métier que Cissé Lô venait, du temps de l’opposition, chez moi, solliciter mon aide. Ce n’est pas dans mes habitudes, mais il faut que je le lui rappelle. Je lui offrais chaque années 10 bœufs ou sa valeur, en guise de soutien au « Thiant » qu’il organise. Moustapha Cissé Lô se vante d’être riche. Il dit qu’il a touché son premier million à 21 ans. Moi, à cet âge-là, je brassais déjà des millions au Gabon".



"Cissé Lô n’a rien. En plus, c’est un poltron"



Le griot Farba Ngom n’a pas raté son collègue et vice-président de l’Assemblée nationale, qui se prévalait à chacune de ses sorties d'être l’actionnaire majoritaire de l’Apr ou d'être celui qui a élu Macky Sall. " Cissé Lô n’a aucune base politique. Nous savons tous ce qu’il représente dans le département de Mbacké. Les 35 000 voix de la Présidentielle de 2012 dont il parle, ne sont pas de lui. Il avait porté la candidature d’une personne, en l’occurrence, le candidat Macky Sall. Les populations de Mbacké avaient voté pour Macky Sall et non pour Cissé Lô", précise-t-il. "Il raconte des contrevérités. Cissé Lô n’a rien. Il bluffe. En plus, c’est un poltron. Il n’a que sa bouche. Je l’ai entendu réclamer un prétendu rôle dans l’entrée de Macky Sall à Pikine, mais il ment. Lorsque la caravane de notre leader a été attaqué à Pikine, c’est Macky Sall, lui -même qui est descendu de son véhicule, pour prendre la tête de la délégation. Même sa garde rapprochée était surprise. Cissé Lô s’octroie beaucoup de chose. Il ne connaît pas Macky Sall. Il doit aller au Fouta pour demander qui est Macky Sall. Quelles sont les valeurs qu’il incarne ?", s'interroge-t-il.