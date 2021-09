Fass Mbao: un enfant de 10 ans étrangle à mort son camarade de 7 ans en jouant avec lui

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Septembre 2021 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Un jeu a viré au drame à Fass Mbao. Les faits ont eu lieu, lundi dernier, selon “Les Echos” qui donne la nouvelle dans sa parution de ce jeudi. En effet Yaya B., 10 ans, qui s’amusait avec son camarade Thierno D.. âgé de 7 ans, l’a étranglé à mort accidentellement.



D’après le journal, le mis en cause a bondi sur Thierno, l’empoigne et le prend fortement au collet. Il le cogne contre un mur, l’immobilise, plaque son bras au cou avant de l’étrangler. Thierno se débat avant de rendre l’âme.



Ignorant la gravité de son acte, rapportent toujours nos confrères, Yaya maintient l’étreinte et repousse sa victime qui s’écroule au sol avant de se cogner violemment la tête contre un objet. Selon le journal, la famille du défunt n’a pas souhaité donné une suite judiciaire à cette affaire.

Actunet

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos