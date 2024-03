Fatick: Mame Boye Diao promet un développement économique et social de la région Crédité jusque là comme le candidat qui a la meilleure offre programmatique, Mame Boye Diao continue d'impressionner par la qualité de son discours, la richesse de son contenu, le tout condensé dans "Le Sénégal qui vient".

De Keur Massar à Kayar, de Pout à Thies, Tivaouane, Ngaye, Louga, Saintt-Louis, Matam, Ranérou, en passant par Dagana, Richard Toll..., de Soumbedioune à Mbour et mercredi à Fatick le candidat de DIAO 2024 assure et rassure. Il rappelle un certain Barack Obama en 1984, lors de son célèbre et historique discours, prononcé au congrès de la convention des jeunes démocrates. On sait ce qui s'en est suivi. Élu et réélu Président des États-Unis pour deux mandats consécutifs.



Pour le Président Mame Boy Diao, ce n'est pas seulement le discours, mais la vision pour "Un Sénégal qui vient"

"La politique, c'est l'art de gérer la cité. La politique est noble au sens étymologique du terme. La politique est une opportunité pour rencontrer les bonnes personnes et Massène Papa Gueye en est une", a affirmé Mame Boy Diao en campagne électorale mercredi à Fatick, fief de son mandataire national.



"Si aujourd'hui, on se permet de sillonner le territoire national pour battre campagne, c'est grâce à Massène Papa Gueye. L'orsqu'il s'est agi de trouver un mandataire pour le pôle parrainage, on était unanime à choisir Massene Papa Gueye pour ses qualités humaines, intellectuelles, sa foi et son ardeur au travail", a insisté le candidat Mame Boy Diao.



"C'est à travers mon ami, mon fragin, le Ministre Matar Ba que j'ai connu Massène Papa Gueye. Les deux ont eu une collaboration étroite, franche, sincère et loyale. Mais lorsque j'ai décidé de répondre à l'appel de la nation, Massène m'a rejoint dans mon projet pour le Sénégal et son mentor Matar Ba l'a perçu sans souci. C'est dire les relations étroites qui me lient et me lieront à Matar Ba, le maire de Fatick".



Le Maire de Kolda a ainsi rendu un vibrant hommage à Massene Papa Gueye pour le travail abattu au sein de la coalition Diao 2024. L'édile du Fouladou a confondu dans ses éloges Monsieur Assane Gassama, et Madame Ami Collé Gassama tous deux fils de l'ancien Maire de Fatick, feu Macky Gassama qui a donné son nom à l'actuel Chef de l'Etat. "Ils travaillent avec moi et Ami Colllé Gassama est la responsable des femmes de DIAO 2024" à souligné l'ex Directeur général des Domaines du Sénégal, non sans rappeler "l'étroitesse des liens qui lient cette famille au Président Macky Sall. Pour vous dire que leur engagement est sans faille et l'affection qu'ils me portent est sincère"

A l'endroit de Henri Thiaré, le candidat à la présidentielle du 24 mars 2024 n'a pas été avare en compliments.





"Henri Thiaré est un frère sincère, très disponible et volontariste. Son engagement à mes côtés n'est plus à démontrer. À chaque fois que j'ai besoin de lui, il est présent. C'est un homme convaincu, un leader. J'ai cheminé avec lui dans des moments difficiles pour accompagner le président Macky Sall. Je mesure la plénitude de sa position politique à mes côtés.



"Femmes de Fatick, hommes de Fatick, jeunes de Fatick sachez que vous avez de dignes ambassadeurs avec nous Toutes vos préoccupations sont prises en compte dans notre programme" a lancé l'énarque qui est sorti major de sa promotion comme inspecteur des impôts et domaines en 2000.



"Fatick est dans notre cœur. La region, une des plus belles du Sénégal, occupe une place de choix dans notre programme grâce à son riche potentiel, touristique, agricole, Si on parle de Fatick, on pense aux îles du Saloum, sa beauté, on pense à Palmarin, Samba Dia, Ndangane, Fimela, Toubacouta, Sokone entre autres zones à riches potentiels. Si les investissements nécessaires sont faits, dans la transformation, dans l'exploitation du sel, ces jeunes et ces femmes n'auront pas besoins de monnayer leur talent ailleurs.



"Ce qui va me lier à vous population de Fatick, c'est un pacte sérieux qui va nous mener dans le développement de Fatick . Le développement de Fatick passe par des jalons clairs qui ont été posés. Parceque je suis témoin de Fatick 2016 et des réalisations qui sont faites dans le domaine des infrastructures. Il reste à créer une attractivité économique et sociale pour que Fatick sorte de l'ornière.



En outre, Mame Boye Diao a remercié tous les responsables et plénipotentiaires de la région qui ont travaillé dans la mobilisation: Rokhaya Faye, Adjia Diagne, Omar Gueye (foundiougne) Alioune Faye, Pape Ndery (Gossas) entre autres et toute la population de Fatick.



