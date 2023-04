Fatick et Kaolack... Les enseignants républicains magnifient et glorifient les réalisations du Président Macky Sall ¨ Sous la houlette de Maïmouna Cissokho Khouma, coordonnatrice nationale, le mouvement des enseignants républicains continue de créer ces cadres d’échanges pour permettre à ses membres de se rencontrer et de réaffirmer leur soutien et accompagnement au Président Macky Sall. À cet effet, à Fatick, la rencontre a été une occasion pour les enseignants républicains de mettre le curseur sur le rappel des troupes, d’échanger autour des grandes questions d’actualité. Mais surtout, une remobilisation pour les échéances électorales à venir.

Ainsi, les panélistes sont revenus sur l'historique et les péripéties de la mise au point du Mner/ Département de Fatick, ses ambitions, ses principes et ses objectifs qui demeurent et restent la massification du parti, son animation et l'assurance d'une communication intense, aptes à mettre en relief les grandes réalisations du Président Macky Sall, depuis son accession à la magistrature suprême.



À propos des réalisations du Président, les enseignants évoquent la mise sur pieds de l'université du Sine-Saloum avec un campus social dans la ville de Fatick, une vingtaine de lycées, un nombre impressionnant de collèges, d'écoles élémentaires et des cases de tout- petits, l'ouverture de nombreux centres de formation professionnelle équipés. (Diakhao, Niakhar, Fatick, Toucar etc) et le recrutement de 65000 jeunes à la fonction publique, dont 5000 enseignants.



Sur le plan infrastructurel, les panélistes notent la route Fatick-Bambey, Ndiosmone Diofior-Fimela, les nombreuses pistes rurales réalisées et l'électrification rurale qui font un grand bond. Au niveau social, les enseignants soulignent qu’on assiste à un financement très accentué des jeunes et des femmes à travers des instruments comme la DER, le Fongip, l’Anpej entre autres. Ils ont mis en évidence les nombreuses perspectives du Président, notamment le bitumage de nombreux axes du département comme Keur Martin Diohine -Toucar- Wakhaldiam ; Diakhao Kaolack ; l’autoroute Mbour Fatick Kaolack.



Le MNER félicite le Président Macky Sall « qui ne cesse de démontrer sa mobilisation totale et permanente en faveur d'une École de l'Excellence par l'Excellence des Savoirs, notamment scientifiques. Une École au service du peuple et premier support de l'Émergence et du Développement». Le MNER/Fatick apporte son soutien de façon indéfectible pour le «second quinquennat » de Macky Sall et s'engage à porter le combat partout au niveau du territoire national.

