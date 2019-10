Fausse information du Site « LE MONDE A DAKAR » : Mahammad Boun Abdallah Dionne, logé à l’hôtel Plaza, n’est pas malade Le Site « LE MONDE A DAKAR », a publié ce matin une fausse information sur une évacuation d’urgence en France de Mahammad Boun Abdallah Dionne. Alors que, l’actuel secrétaire général à la Présidence et sa femme logent à l’hôtel Plaza. Une source de Leral, accrochée, certifie que Boun, accomplissant une mission présidentielle en France, se porte bien.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre d’État, Secrétaire Général de la présidence de la République, Mahammad Boun Abdallah Dionne est évacué à Paris depuis quelques heures pour des raisons médicales. C’est une information du site « LE MONDE A DAKAR », proche d’une ancienne Premier Ministre. Ladite information, très manipulatrice est dépourvue d'éthique journalistique. L’auteur et les responsables de ce site, regrette la source, n'ont aucun sens de la morale et de la déontologie qui, de jour en jour désertent la presse sénégalaise.



« Nous avons échangé, il y a moins de 48h avec l'ex premier Ministre Mahammad Boun Dionne. Il se porte très bien et, est allé de son propre gré en France pour des raisons personnelles et pour accomplir une mission du Chef de l’Etat», a précisé la source de Leral.



Ainsi, pour faire taire les médisances infertiles de politiciens « véreux », encagoulés et manipulateurs, Leral, a pris la peine de lever un petit secret de Boun Dionne. Et, pour être plus précis dans ce démenti, l’actuel secrétaire général à la Présidence est présentement en France pour une mission présidentielle. Retenez bien… Boun Abdallah est logé avec sa femme à l’hôtel Plaza.



Et, pour que nul n’en ignore, prévient-elle, il est nécessaire et urgent de rétablir la vérité, concernant cette fausse évacuation, dont « LE MONDE A DAKAR » a fait état dans ses nombreux fake news qui l'éloignent du professionnalisme journalistique pour en faire un site alimentaire et politicien.



Une prochaine fois, exhorte-t-elle, il faut faire un travail de professionnel, en faisant les recoupements nécessaires pour avoir une bonne information, utile à la communauté. Sinon…





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos