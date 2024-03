Fausses rumeurs sur Mouhamed Boun Abdallah Dionne- Le candidat est certes alité mais bien en vie !

La rumeur faisant état de la mort de Boun Abdallah Dionne indispose « Dionne 2024 ». En plus d’être regrettable , elle est surtout fausse . Dakaractu est en mesure de confirmer que l’ancien Premier ministre est bien alité mais aussi qu’il est bien en vie. D’ailleurs , il est présentement aux soins au niveau d'une clinique à Dakar. Des sources bien renseignées confient qu’il pourrait être incessamment évacué dans l’hexagone pour suivre un traitement mieux approprié.



Dans des enregistrements sonores distillés via les réseaux sociaux , Thierno Lô et Mounirou Sy démentent aussi la thèse du décès. Le fils de Darou Moukhty sera plus explicite. « Mouhamed Boun Abdallah est bien en vie. Il est juste malade . Et c’est dommage que des mauvaises langues le donnent pour mort juste parce qu’elles espérant que l’élection sera reportée, le cas échéant. C’est nous, ses collaborateurs , qui lui avons demandé de rester chez lui. Tout le monde peut tomber malade. Ceux qui lui souhaitent la mort sont plus malades que lui. Il se soigne . Boun Dionne est un être humain comme tout le monde et il peut tomber malade comme tout le monde ». Entre les lignes de son discours , on peut comprendre que l’homme ne se rendra pas à Gossas pour voter.

