Festival des «72H de Slam et Poésie »: Saraya rime avec la promotion du livre

La 3ème édition du Festival des «72h de slam et poésie» de Kédougou s’est ouverte, hier, dans le département de Saraya. L’événement est placé sous le thème «Le livre, un outil au service de l’enseignement-apprentissage des jeunes». KÉDOUGOU – Un festival de spectacle vivant. À l’initiative du Cercle des amis du livre et de la […]

La 3ème édition du Festival des «72h de slam et poésie» de Kédougou s’est ouverte, hier, dans le département de Saraya. L’événement est placé sous le thème «Le livre, un outil au service de l’enseignement-apprentissage des jeunes».

KÉDOUGOU – Un festival de spectacle vivant. À l’initiative du Cercle des amis du livre et de la lecture (Callk), le département de Saraya vit au rythme de la 3ème édition des «72h de slam et poésie». L’événement, qui a débuté hier, se tient à une soixantaine de kilomètres de Kédougou. La cérémonie officielle a été un moment d’allocations et de panels, ponctué de prestations de slameurs et de contes. «C’est un honneur pour nous d’accueillir, d’abriter ce festival très important. Cette manifestation a des valeurs transversale, éducative, culturelle, formatrice. Ces activités participent à l’amélioration des apprentissages et enseignements des élèves, à renforcer les valeurs civiques et patriotiques», a estimé l’adjoint au maire de Saraya, Bambo Danfakha. Au-delà de ces valeurs, a-t-il souligné, ce festival permet de retrouver goût à la lecture face à son abandon au profit des réseaux sociaux.

Pour Moussa Seydou Diallo, initiateur et directeur du festival qui a exprimé sa gratitude à l’endroit des autorités administrative, éducative et territoriale pour l’accueil du festival à Saraya, le choix du thème n’est pas fortuit. «Le livre est un outil indispensable pour l’éducation. C’est par le livre qu’on arrive à bâtir un Sénégal de paix, une Afrique de paix, à bâtir notre épanouissement», a-t-il précisé. Sur ce registre, le public scolaire occupe une place de choix. «Nous avons décidé d’élargir les horizons afin de faire bénéficier le festival à d’autres élèves. Dans le programme, nous avons l’éducation, la culture», détaille M.S. Diallo. Le thème de cette année est axé sur le livre. Les organisateurs misent sur la promotion du livre en alliant la pédagogie et le ludique. «C’est un excellent programme qui nous permet de découvrir de nouveaux talents parmi nos élèves. Il s’agit de montrer l’importance de l’utilisation du manuel dans les apprentissages et favoriser la lecture qui améliore la santé et la qualité de vie», a soutenu le représentant de l’Ief, Alioune Coly. Il a ajouté : «La lecture permet d’installer la détente, de diminuer le stress. Elle permet également d’améliorer l’humour, de protéger la mémoire et d’améliorer la capacité de raisonnement». L’adjoint au Sous-préfet de Bembou, Mbaye Seck, représentant le Préfet de Saraya, a, de son côté, rappelé que Kédougou est une région qui regorge, sur le plan culturel, de beaucoup de potentialités peu exploitées.

«Ce festival est une occasion pour faire éclore beaucoup de choses. Les différentes interventions ont mis l’accent globalement sur l’appel à la responsabilité des jeunes, l’adaptation et le sacrifice qu’il faut consentir dans la quête du savoir, sur l’importance de la lecture», a-t-il lancé. Mieux encore, &évoque M. Seck, le livre permet aussi d’affiner le savoir, mais également, il aide dans les enseignements-apprentissages au niveau scolaire et professionnel.

Amadou DIOP (Correspondant)

Source : https://lesoleil.sn/festival-des-72h-de-slam-et-po...