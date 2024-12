Festivités de fin d’année : Avec Barth Dias en maitre d’œuvre, Dakar se pare de lumières pour les fêtes

Cette année, le pavoisement festif prend une ampleur inédite, s’étendant à plusieurs quartiers de la capitale. L’effort déployé culmine avec la mise en valeur du landmark emblématique de la ville, symbole de la fierté des Dakarois.



« Dakar se prépare à accueillir cette période festive avec éclat et enthousiasme », a déclaré Barthélemy Dias.



Parallèlement, Barth le maire a mis un point d’honneur à garantir un éclairage public optimal. Dans sa déclaration, il renseigne que ce dispositif vise à renforcer à la fois la sécurité et l’atmosphère conviviale des célébrations. L’objectif est de créer un environnement propice à la fête tout en assurant le bien-être des citoyens.



Il a également exprimé sa gratitude envers les équipes techniques mobilisées pour illuminer la ville. « Mes sincères remerciements et encouragements vont à ceux qui œuvrent sans relâche pour embellir Dakar », a-t-il ajouté.



Sous l’impulsion de Barthélemy Dias, Dakar promet de briller de mille feux pour les festivités de fin d’année, offrant aux habitants et aux visiteurs une expérience inoubliable.