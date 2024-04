Fête de Korité : Ousmane Sonko a effectué la prière à la mosquée « Massalikoul Djinane »

A l’occasion de la célébration de la fête de Korité, le nouveau Premier Ministre Ousmane Sonko a effectué la prière à la grande Mosquée de Massalikoul Djinane, ce mercredi.



Une première depuis qu’il est porté à la tête de la primature. Cette fête marque la fin du Ramadan, le mois sacré de jeûne et de prière pour les musulmans du monde entier, et représente l’une des plus grandes et plus importantes célébrations du calendrier islamique, relate Rewmi.



Connue sous le nom d’Eid El Fitr, le fête a été célébré par toute la Oumah Islamique du Sénégal le même jour. Une chose très bien apprécié par la population Sénégalaise.