Fête de l'indépendance: Macky gracie 673 détenus et ignore les voleurs de bétail

Mercredi 4 Avril 2018 à 21:09

A l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance, le président de la République a accordé la grâce à «six cent soixante-treize (673) personnes, condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal ». Selon un communiqué du ministère de la Justice, il s’agit que quatre-vingt-quatorze (94) personnes grands malades, six (06) âgées de moins de 18 ans, deux (02) âgées de plus de 65 ans. «Avec la recrudescence récurrente du vol de bétail et de certains crimes liés à l’environnement, le Président de la République n’a pas jugé adéquat d’élargir sa mansuétude aux auteurs de telles infractions », souligne la source.

Le communiqué rappelle que «le Chef de l’Etat reste néanmoins fidèle à son engagement résolu de donner une seconde chance à une catégorie de citoyens momentanément en conflit avec la Loi ».



