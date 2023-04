Fête de l’indépendance à Thiès : 04 AVRIL Maire de Thiès Dr Babacar Diop et sa fierté… Après avoir félicité toutes les forces de défense et de sécurité ainsi que la jeunesse, le premier magistrat de la ville, Dr Babacar Diop, qui assistait au défilé du 04 Avril à Thiès, est revenu sur le thème de cette année : « Force, Défense, Sécurité et Préservation des Ressources Naturelles », pour remarquer : « Evidemment notre pays va avoir une vocation pétrolière, gazière et minière, et toutes ces ressources, aujourd’hui, doivent être bien préservées ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2023 à 19:53

Aussi d’interpeller, là, « La responsabilité, d’abord, de ceux qui gouvernent ce pays, pour que toutes ces ressources-là soient préservées de la meilleure manière, à travers une gestion transparente afin qu’elles puissent profiter à l’ensemble de la population sénégalaise ».



Aussi il trouve que « c’est la meilleure manière de préserver la paix sociale et civile dans ce pays ». Le Maire de Thiès qui a, très sincèrement, rendu hommage à « notre Armée nationale », devait rappeler que « La Nation, c’est un héritage. Ce n’est pas l’armée qui fait une Nation, ce n’est pas, non plus, ni un territoire, ni la population, ni une ethnie, ni une confession religieuse qui font une Nation ».



Selon lui, « La Nation est un sentiment, d’abord, un sentiment d’appartenance d’un commun vouloir de vivre ensemble ». Et d’ajouter : « Aujourd’hui nous pouvons être fiers de dire que nous avons une Nation au Sénégal et c’est l’occasion de rendre hommage aux bâtisseurs de cette grande Nation ». Dr Babacar Diop a insisté sur la «préservation de ce legs».





Le Témoin

