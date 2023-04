Fête de l’indépendance du 04 Avril 2023: 822 détenus bénéficient de la grâce présidentielle En cette veille du 63e anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, Son Excellence Macky Sall, Président de la République, conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, a accordé sa grâce à huit cent vingt-deux (822) personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans les différents établissements pénitentiaires du pays.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2023 à 22:44

Selon le note reçue, les bénéficiaires de cette clémence sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés, des individus gravement malades et des mineurs.



Le Chef de l’Etat offre ainsi à une catégorie de citoyens, momentanément en conflit avec la loi, l’opportunité de retrouver leur famille et de profiter de cette seconde chance qui leur est accordée pour se réinsérer dans la société.



Bonne fête d’indépendance à tout le monde.



