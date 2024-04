Fête de l'indépendance du Sénégal : Le message de Sa Majesté Le Roi Charles Iii au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye

Monsieur le Président, Alors que vous et le peuple du Sénégal célébrez l'occasion spéciale de votre fête d'indépendance, mon épouse et moi-même avons le grand plaisir de transmettre nos sincères félicitations à Votre Excellence et au peuple sénégalais.



J'apprécie les liens qui unissent nos nations et j'espère que nos pays pourront continuer à travailler en étroite collaboration sur les questions internationales importantes, qu'il s'agisse de la paix et de la prospérité ou de l'environnement et du changement climatique, ce qui bénéficiera à nos générations futures pendant les années à venir.



Mon épouse et moi-même profitons de cette occasion pour vous adresser, ainsi qu'à tous les Sénégalais, nos meilleurs vœux pour l'année à venir.



Charles R