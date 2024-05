Fête du travail chez les Soldats de l’économie : Dr Mbaye Ndiaye, le D.G des Douanes, remobilise ses hommes face aux défis Le Directeur général des Douanes, Dr Mbaye Ndiaye, s’est rendu hier mercredi au contact des agents de Pata, de Medina Yoro Foula et de Salikégné pour une visite d’inspection.

Du front, aux côtés des unités de première ligne où il se trouve, le premier des soldats de l’économie a tenu à envoyer un message de remobilisation à l’endroit de ses hommes.



À ces unités et à l’ensemble des agents de l’administration, il a appelé, à travers un message clair, à être performants sur les tableaux:



- de la lutte contre la fraude commerciale;



- ⁠ de la lutte contre les trafics illicites ( médicaments, drogue, faux monnayage, etc.);



- ⁠et de la mobilisation optimale des recettes.



En outre, il a insisté sur l'appropriation du concept Douane/Nation qui doit se traduire par l'engagement des agents des douanes auprès des collectivités qui les accueillent en termes d'accompagnement et d'encadrement.



