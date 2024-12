Fêtes de fin d’année : la SONAGED déploie 500 agents pour une Dakar éclatante Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 20:07 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ SONAGED/ Saliou Ndong Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) a lancé une initiative ambitieuse visant à rendre Dakar, la capitale du Sénégal, plus propre. Ce weekend, l’entreprise publique a mobilisé 500 agents pour nettoyer les principales avenues de la ville, dans le cadre d’une […] Sénégal Atlanticactu/ SONAGED/ Saliou Ndong Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) a lancé une initiative ambitieuse visant à rendre Dakar, la capitale du Sénégal, plus propre. Ce weekend, l’entreprise publique a mobilisé 500 agents pour nettoyer les principales avenues de la ville, dans le cadre d’une série d’actions destinées à améliorer l’hygiène et l’environnement urbains durant cette période festive. Le directeur général de la SONAGED, Khalifa Ababacar Sarr, a personnellement supervisé ces opérations. Avec son équipe, il a parcouru plusieurs quartiers de Dakar pour veiller à ce que les équipes de nettoyage accomplissent leur mission efficacement. Khalifa Ababacar Sarr s’est dit satisfait de l’engagement des équipes de la SONAGED, soulignant l’importance de maintenir une ville propre pour le bien-être de ses habitants. Il a également rappelé que ces efforts s’inscrivent dans un programme plus large de gestion durable des déchets, indispensable à la santé publique et à la qualité de vie à Dakar. Cette initiative de la SONAGED témoigne d’une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et de la nécessité d’une gestion rigoureuse des déchets, en particulier dans les zones urbaines en forte expansion comme Dakar.



Source : Source : https://atlanticactu.com/fetes-de-fin-dannee-la-so...

Accueil Envoyer à un ami Partager