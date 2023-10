Feuille de route Électricité du Sénégal : La deuxième revue lancée, vise l’amélioration du secteur électrique

L'ouverture officielle de l'atelier portant sur la deuxième revue de la Feuille de route Électricité du Sénégal, a été organisée ce jeudi 5 octobre 2023, à Dakar, par le Millennium Challenge Corporation (MCA - Sénégal II). Cette revue vise à améliorer le secteur électrique du Sénégal. Elle permet également au gouvernement du Sénégal, à l'ensemble des acteurs du secteur et des associations de consommateurs, de discuter et d'échanger sur les résultats obtenus et les leçons apprises de la mise en œuvre de la Feuille de route Électricité pour la période 2022-2023.