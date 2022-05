Feux de brousse au Ranch de Dolly: 300 ha du tapis herbacé consumées

Un violent feu de brousse s’était déclaré ce jeudi dans le Ranch, réduisant en cendres plus de 300 ha du tapis herbacé. La brigade des Eaux et Forêts du Ranch et les populations de Dolly centre, se sont mobilisées pour éteindre le feu qui avait déjà fait beaucoup de dégâts.



Jusqu’ici, l’origine de l’incendie reste inconnue. En attendant, la gendarmerie de la localité a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce feu de brousse, qui a causé d’énormes dégâts dans le milieu, non sans semer l’inquiétude et le désespoir dans le monde éleveur.



A retenir qu'il y a quatre jours, un feu de brousse s’est déclaré dans le département de Podor, causant la mort de 4 personnes, dont une femme et son bébé. Des bêtes et des concessions ont été complètement consumées.