Fiasco de la campagne arachidière de Macky : les acteurs de la filière demandent au président Diomaye de rectifier le tir Le Témoin- Le choc est brutal. Dans le monde rural, c’est la désolation due à l’une des campagnes arachidières les plus catastrophiques de l’histoire de notre pays. Avec le président nouvellement élu, les acteurs espèrent que des mesures fortes seront prises pour relancer l’agriculture sur de nouvelles bases, en impliquant les vrais acteurs dans les prises de décisions.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Pour la présente saison agricole, le monde rural a vu sa production baisser de plus de la moitié, selon Tamsir Ndiaye, un vieux paysan très respecté de Dinguiraye. Enfilant sa casquette de secrétaire général du syndicat national des paysans sénégalais, « Gorgui Tamsir », comme l’appellent ses proches, qualifie cette saison arachidière de chaotique. Et pour cause, il explique « non seulement la production n’a pas été au rendez-vous, mais également les récoltes n’ont pas trouvé acheteurs ».



A l’en croire, les exportateurs chinois ont brillé par leur absence lors de cette campagne arachidière sans pouvoir nous en donner les raisons. En effet, lui ne sait pasle pourquoi de cette absence mais celui qui en sait d’avantage, c’est Sidy Ba, le porte-parole du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr). D’après ce dernier, si les acheteurs chinois ne sont pas venus c’est parce que leur pays a réalisé une production record d’arachides.



D’après SidyBa, ce serait là l’explication fournie parles acheteurs chinois qui, rappelons-le, les années passées venaient au Sénégal pour acheter toutes les récoltes des paysans avec des prix au kilogramme supérieurs à ceux fixés par le gouvernement. Cependant, ces opérateurs chinois semblent dire bye bye Sénégal après avoir acquis des centaines de milliers de tonnes d’arachides pour booster leur secteur arachidier sur la base des graines de qualité de notre pays.



Une belle leçon de patriotisme économique que les Chinois nous administrent. Juste pour expliquer que, face aux bas prix proposés parles autorités sénégalaises, les producteurs se rabattaient sur les acheteurs chinois qui faisaient de meilleures offres.



Hélas, voilà que, cette année, lesChinois ne sont pas venus, d’où l’échec de la campagne arachidière en cours. Le coup est d’autant plus rude pour les paysans locaux que, d’après certains d’entre eux, les opérateurs sénégalais réclament 71 milliards de nos francs de dettes aux autorités. Conséquences, ces derniers refusent d’acheter les graines sans l’effacement de cette dette



Il s’y ajoute que, selon des paysans, les estimations de production avancées par le ministère de l’Agriculture et faisant état de 1700.000 tonnes « sont fausses ».



La preuve, « seules 26 mille tonnes ont été achetées par les huiliers sénégalais, près de 200 mille destinées aux exportations, 73 mille tonnes de semences certifiées et écrémées. Le tout ne faisant même pas 500 mille tonnes », estime Sidy Ba qui invite le tout nouvel homme fort du pays, le président Bassirou Diomaye Faye, de rectifier le tir raté par le défunt régime du président Macky Sall



En effet, ils souhaitent que « le nouveau régime convoque des assises de l’agriculture avec les vrais acteurs mais pas avec ceux qui décident de l’avenir des vrais paysans sans les associer aux réflexions ».



Ainsi, les acteurs du secteur estiment que ce nouveau régime pourra compter sur les potentialités économiques de la zone centre, avec son agriculture prometteuse d’un développement économique durable et bénéfique pourtoutle pays.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook