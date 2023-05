Fièvre hémorragique Crimée-Congo : le cas positif au Sénégal a eu 87 contacts, pas de nouveau décès

Contacté par les soins de emedia.sn sur la situation, Mamadou Moustapha Diop directeur de la lutte contre la maladie (Dlm) et par ailleurs gestionnaire de l’incident apporte des éclairages.



« Il n y a pas de nouveaux cas positifs. Il y a eu un cas humain confirmé depuis le 21 avril. Il a été hospitalisé et pris en charge à Dalal Diam. Il est malheureusement décédé », a précisé le docteur Diop. Qui ajoute que « L’investigation suite à son décès a permis de recenser 87 cas contacts ».



« Ces cas sont en train d’être suivis de façon très rapprochée. Aujourd’hui tous les cas testés chez les contacts et les suspects sont revenus négatifs » a rassuré le docteur Mamadou Moustapha Diop du ministère de la santé et de l’action sociale.