Fin d'année/ Le message de Déthié FALL aux sénégalais: " 2024 s'annonce sous différents prismes, enjeux et défis".

Le président du PRP, Déthié FALL, s'est lui aussi adressé à la nation en cette fin d'année. " Je rends un hommage appuyé à tous nos compatriotes d'ici et dans la diaspora pour leur engagement indéfectible".



Le candidat de la coalition "DÉTHIÉFALL2024" à l'élection présidentielle d'annoncer la couleur pour les prochaines joutes électorales. " 2024 s'annonce sous différents prismes, enjeux et défis".



Avant de conclure " Je réitère à la nation sénégalaise mon total et invariable engagement pour la consolidation de la démocratie et la construction d'un Sénégal uni et prospère où il fera « bon à vivre et beau à voir...Je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024".

